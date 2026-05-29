FdI Gabriele Bernabini è il consigliere più giovane d' Italia

Gabriele Bernabini, rappresentante di Fratelli d'Italia, ha compiuto 18 anni il 4 maggio e da pochi giorni è diventato il consigliere più giovane d’Italia.

Gabriele Bernabini di Fratelli d'Italia ha compiuto 18 anni lo scorso 4 maggio e, da qualche giorno, è il consigliere più giovane d'Italia. Nelle ultimi elezioni comunali, è stato eletto nel consiglio di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. Il nuovo incarico "rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo onorare al massimo", ha detto. "Ringrazio di cuore i cittadini per la fiducia e l’intera comunità di Gioventù Nazionale per il sostegno fondamentale". "Portare la voce dei giovani in Consiglio - continua - significa dare spazio a idee nuove e a una visione lungimirante, dimostrando che le nuove generazioni sono pronte a incidere già nel presente e a contribuire al governo del territorio". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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