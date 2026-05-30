Fusco dà della pettegola al consigliere La replica | Un’offesa a tutta la città

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ultima seduta consiliare nella quale il sindaco Ettore Fusco ha appellato il consigliere di opposizione Luca Cartellio dandogli della "pettegola" e chiamandolo "consigliera" continua a muovere forti polemiche. E dopo i messaggi di vicinanza arrivati al consigliere dai colleghi dell’opposizione ora a parlare è lui. "Quello che è accaduto - dice Cartellio - è sotto gli occhi di tutti e non può essere minimizzato. Durante il punto 3 all’ordine del giorno che aveva come oggetto: discussione e presentazione mozioni, il sindaco Ettore Fusco che è anche presidente del Consiglio stava intervenendo fuori tema rispetto all’argomento in questione.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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