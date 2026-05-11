Al via la XVII Edizione della ‘Settimana della Musica’ eventi e concerti in tutta la città
È iniziata la XVII edizione della ‘Settimana della Musica’, un evento che coinvolge diverse location della città con concerti e spettacoli dedicati alla musica. Durante la settimana si svolgono numerosi eventi, molti dei quali si svolgono nelle scuole, con l’obiettivo di mettere in mostra i talenti emergenti. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e istituzionali, attirando pubblico di tutte le età.
Tempo di lettura: 2 minuti La grande tradizione musicale per scoprire il talento tra i banchi di scuola. E’ iniziata oggi, Lunedì 11 Maggio, l’edizione numero diciassette della ‘Settimana della Musica Pulcinellan.do..re..mi.e se continua a sunà, a cantà, a ballà e a recità’, un’iniziativa istituita dal Comune di Acerra da un’idea del compianto sindaco Titina Verone e portata avanti dall’Ufficio Pubblica Istruzione dell’ente con il coordinamento organizzativo dell’I.C. Don Milani-Capasso. La ‘Settimana della Musica’ rientra all’interno della Rete della Musica secondo quanto previsto dalla direttiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito e beneficia dei finanziamenti della Regione Campania.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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