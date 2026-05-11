Al via la XVII Edizione della ‘Settimana della Musica’ eventi e concerti in tutta la città

È iniziata la XVII edizione della ‘Settimana della Musica’, un evento che coinvolge diverse location della città con concerti e spettacoli dedicati alla musica. Durante la settimana si svolgono numerosi eventi, molti dei quali si svolgono nelle scuole, con l’obiettivo di mettere in mostra i talenti emergenti. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e istituzionali, attirando pubblico di tutte le età.

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