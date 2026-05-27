Durante una seduta del Consiglio comunale, il sindaco ha chiamato un consigliere “pettegola” e “consigliera” in modo sarcastico. La discussione si è accesa e si sono verificati toni accesi tra i presenti. Nei giorni precedenti, il primo cittadino aveva pubblicato un post in cui definiva il matrimonio tra due donne “una grande conquista civile”. La vicenda ha suscitato reazioni tra i presenti in aula.

Opera, 27 maggio 2026 - Solo pochi giorni fa il sindaco Ettore Fusco aveva pubblicato un post relativo al matrimonio tra due donne, definendolo “una grande conquista civile”. Ieri sera, però, durante il Consiglio comunale di Opera, è andato in scena un duro scontro politico dopo che il primo cittadino ha apostrofato il consigliere Luca Cartellio come “pettegola”, chiamandolo inoltre “consigliera”. La denuncia in Consiglio “Si vede che pubblicizzare un post sul matrimonio di due donne era solo un modo per acchiappare like sui social. Ieri sera, durante il Consiglio comunale di Opera, lo stesso sindaco ha invece utilizzato espressioni dal... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Opera, il sindaco Fusco chiama Luca Cartellio “pettegola” e “consigliera”. Bagarre in Consiglio

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