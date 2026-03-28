Olimpiadi – Solo le donne ammesse nelle gare femminili

Il presidente di Pro Vita & Famiglia ha scritto ai suoi sostenitori annunciando di aver ottenuto una vittoria in una battaglia riguardante le Olimpiadi. La comunicazione riguarda la partecipazione alle gare femminili, con l’affermazione che solo le donne biologicamente donne saranno ammesse. La decisione si basa su una lettera inviata ai sostenitori, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale o sulle procedure adottate.

Con una lettera ai suoi sostenitori, Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, annuncia la vittoria nella battaglia intrapresa perché nelle gare femminili delle Olimpiadi siano ammesse soltanto le donne biologicamente donne. Questa la lettera di Brandi: “Ricordi Angela Carini? Era agosto 2024. Parigi. Olimpiadi. La nostra pugile salì sul ring per affrontare Imane Khelif, un atleta con cromosomi XY, già escluso dai Mondiali di boxe femminili del 2023. Dopo pochi secondi, Angela abbassò i guantoni. “Fa male. fa malissimo”. Lo disse al suo allenatore. Lo disse al mondo. “Quel giorno scrivemmo a te e a migliaia di altri sostenitori. Ti chiedemmo di firmare una petizione alla presidente del CIO, Kirsty Coventry, per chiedere una cosa sola, che nelle gare femminili gareggiassero solo le donne. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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