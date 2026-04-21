Parma la sanità ancora nel mirino | stavolta sotto accusa le visite di controllo Bocchi | Quali sono le ragioni dell' indisponibilità sulle prenotazioni?

A Parma, le prenotazioni per visite di controllo nel 2026 sono risultate indisponibili, sollevando domande sulla situazione sanitaria locale. Priamo Bocchi, esponente di un partito politico, ha presentato un'interrogazione alla Regione per chiedere chiarimenti sulle cause di questa indisponibilità. La questione riguarda le modalità di prenotazione e le ragioni specifiche che hanno portato a questa situazione, che interessa l'intero anno prossimo.

"Motivare le ragioni dell'indisponibilità di prenotazioni per visite di controllo nel 2026 a Parma".In un'interrogazione, Priamo Bocchi (FdI) chiede alla Regione quali siano i motivi della indisponibilità di prenotazioni per visite di controllo per l’intero anno 2026 presso l’Ausl di Parma."Da.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate De Gea nel mirino della Fiorentina: il capitano sotto accusa per le dichiarazioni shockIn seguito alla sfida tra Udinese e Fiorentina, le dichiarazioni di David De Gea hanno acceso un acceso dibattito sull’atteggiamento e sulla... Leggi anche: Guerra e viaggi, quali sono le mete per Pasqua: "Prenotazioni latitanti" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Appennino, via libera ai piani per Parma Est: 4 milioni per servizi e sviluppo; Chierchia (Cisl Fp) Per la sanità privata parità di trattamento con il pubblico; Rovigo, bambino muore a 2 anni per un intervento al braccio. Arresto cardiaco; Adam di 2 anni muore dopo l'intervento al braccio, mamma e papà: Arrivato in ospedale ridendo e giocando, poi cos'è successo?. Parma, la sanità ancora nel mirino: stavolta sotto accusa le visite di controllo. Bocchi: Quali sono le ragioni dell'indisponibilità sulle prenotazioni?Motivare le ragioni dell'indisponibilità di prenotazioni per visite di controllo nel 2026 a Parma. In un'interrogazione, Priamo Bocchi (FdI) chiede alla Regione quali siano i motivi della ... parmatoday.it Sanità, la Regione chiude bilancio in pari. Parma (Pd): Investimento straordinario di 500 milioniIl risultato raggiunto dalla Regione Emilia-Romagna è molto importante: riportare i conti in equilibrio accompagnandoli con un investimento straordinario di 500 milioni di euro dal bilancio regionale ... altarimini.it #CookingQuiz Cooking Quiz, alla finale di Parma gli studenti dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” facebook #LaRussa: " #Scudetto all'Inter, speriamo in casa col #Parma. #CoppaItalia Non è così importante x.com