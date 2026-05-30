Un funzionario statunitense ha dichiarato alla Nbc News che l'esercito degli Stati Uniti non ha trovato mine iraniane nello Stretto di Hormuz. La dichiarazione arriva mentre si attende la risposta del presidente al memorandum d’intesa tra Washington e Teheran. I rapporti degli 007 statunitensi avevano indicato presenze di mine nella zona, ma la versione ufficiale attuale smentisce tali rilevamenti. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui controlli o sulle verifiche condotte.

Mentre si attende la risposta del presidente Donald Trump al memorandum d’intesa Usa-Iran, un funzionario americano citato dalla Nbc News ha ridimensionato il contenuto dei rapporti degli 007 Usa, che indicavano la presenza di mine nello Stretto di Hormuz. Una questione chiave per il transito delle navi e per il proseguimento delle negoziazioni. Secondo la fonte citata dall’emittente, finora l’esercito statunitense non ha trovato mine iraniane durante le sue ricerche. Eppure a febbraio, all’inizio dell’offensiva militare congiunta Usa-Israele contro Teheran, l’intelligence aveva affermato il contrario: Teheran aveva piazzato mine in diversi punti dello Stretto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Funzionario Usa alla Nbc: “Il nostro esercito non ha trovato mine iraniane nello Stretto di Hormuz”

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