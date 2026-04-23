Axios Iran ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz in settimana

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha posizionato nuove mine nello Stretto di Hormuz durante questa settimana. La presenza di mine in questa zona, strategicamente importante per il traffico marittimo, è stata confermata dalle autorità militari. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali incidenti o conseguenze immediate legate a queste operazioni. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali e analisti militari.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz questa settimana. Lo riporta Axios citando alcune fonti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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