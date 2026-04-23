Axios Iran ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz in settimana

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha posizionato nuove mine nello Stretto di Hormuz durante questa settimana. La presenza di mine in questa zona, strategicamente importante per il traffico marittimo, è stata confermata dalle autorità militari. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali incidenti o conseguenze immediate legate a queste operazioni. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali e analisti militari.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz questa settimana. Lo riporta Axios citando alcune fonti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Axios, Iran ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz in settimana Notizie correlate Leggi anche: L’Iran ha piazzato mine nello Stretto di Hormuz, la minaccia e rabbia di Trump Leggi anche: La minaccia di Trump: "Se l'Iran ha messo le mine nello stretto di Hormuz..." Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scontro tra due treni in Danimarca, il bilancio dei feriti sale a 17; Netanyahu scioccato dal post di Trump sul Libano. Il divieto Usa ai raid israeliani; Mine fantasma nello Stretto di Hormuz | l’Iran non sa dove sono e ora l’Occidente teme il peggio. Axios, Iran ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz in settimana(ANSA) - NEW YORK, 23 APR - Il Corpo delle Guardie Rivoluzionaria ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz questa settimana. Lo riporta Axios citando alcune fonti. (ANSA). altoadige.it Axios: l’Iran ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz in settimanaAlta tensione nello Stretto di Hormuz: i pasdaran sequestrano due navi cargo e ne colpiscono una terza. Gli Stati Uniti prorogano unilateralmente il cessate il fuoco a tempo indeterminato, mentre ... lastampa.it Axios: Iran ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook ULTIM'ORA: Chiuso nuovamente lo stretto di #Hormuz. Le tensioni stanno aumentando nello Stretto di Hormuz. L' #Iran ha annunciato in un comunicato di aver nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz a causa del blocco navale statunitense. Come vi avevam x.com