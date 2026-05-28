La Juventus valuta diverse opzioni per il ruolo di portiere, dopo aver rallentato la trattativa con Alisson. La dirigenza sta considerando ora Mamardashvili, de Gea e Nübel come possibili sostituti. La scelta si inserisce in un contesto di aggiornamento delle strategie di mercato, con l’obiettivo di trovare un’alternativa valida al brasiliano. La lista dei candidati si è ampliata, includendo anche l’estremo difensore di proprietà di un club tedesco.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, la frenata per il brasiliano costringe la dirigenza a cambiare piani: ci sono ora le idee Mamardashvili, de Gea e Nübel. La brusca e inattesa frenata sul fronte Alisson costringe inevitabilmente la Juventus a guardarsi intorno e a valutare con estrema prontezza le prime concrete alternative sul mercato per il ruolo di estremo difensore. Come rivelato nelle ultime di calciomercato Juve de La Gazzetta dello Sport, il dietrofront del Liverpool sul portiere brasiliano ha spinto gli uomini mercato bianconeri a tessere immediatamente nuove trame per regalare a mister Spalletti un numero uno di assoluto affidamento internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson in salita, la Juve sonda le alternative: da Mamardashvili all’ultima suggestione Nubel, la lista aggiornata

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