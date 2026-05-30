Fulmine sull’azienda agricola Fienile a fuoco salvate 510 mucche

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto un fienile di un’azienda agricola, distruggendolo. Le fiamme hanno minacciato circa 510 mucche da latte, che sono state evacuate e messe in salvo dai vigili del fuoco. Nessun animale è rimasto ferito o deceduto durante le operazioni di soccorso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i pompieri con più mezzi per domare il rogo e garantire la sicurezza degli animali.