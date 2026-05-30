Fulmine sull’azienda agricola Fienile a fuoco salvate 510 mucche
Un incendio ha coinvolto un fienile di un’azienda agricola, distruggendolo. Le fiamme hanno minacciato circa 510 mucche da latte, che sono state evacuate e messe in salvo dai vigili del fuoco. Nessun animale è rimasto ferito o deceduto durante le operazioni di soccorso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i pompieri con più mezzi per domare il rogo e garantire la sicurezza degli animali.
Una stalla divorata dalle fiamme e 510 bovini da latte messi in salvo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Questo il bilancio del violento incendio divampato nella serata di giovedì in una cascina di San Giuliano, l’azienda agricola Rancate, con sede lungo la provinciale 164. L’ipotesi più probabile è che la stalla, dove in quel momento si trovavano le mucche, sia stata colpita da un fulmine durante il temporale che a partire dalle 19 ha flagellato il Milanese portando con sé, in alcuni casi, anche grandine e forti raffiche di vento. La presenza di fieno, materiale facilmente infiammabile, ha contribuito alla rapida propagazione dell’incendio, che in breve tempo è arrivato a minacciare gli animali ricoverati all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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