Luca Cordero di Montezemolo ha espresso preoccupazione sulla Ferrari elettrica, affermando che potrebbe portare alla distruzione di un mito. Ha commentato questa opinione durante un’assemblea di Confindustria, criticando il modello Ferrari Luce. Montezemolo ha anche auspicato che il marchio con il Cavallino venga rimosso.

“Con la Ferrari elettrica c’è il rischio della distruzione di un mito”. L’ex presidente Ferrari Luca Cordero di Montezemolo distrugge la nuova Ferrari Luce a margine dell’assemblea di Confindustria. “Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Mi dispiace moltissimo, spero che si tolga il Cavallino, almeno, da quella macchina”, ha spiegato Montezemolo che ha poi tagliato corto: “È una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno “. Non è la prima volta che l’uomo-simbolo dell’ultima Ferrari vincente lancia bordate alle società controllate dal gruppo Exor. Nel 2024, parlando di Stellantis disse: “L’Italia non ha più una produzione di automobili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Montezemolo contro la nuova Ferrari elettrica: “C’è il rischio della distruzione di un mito. Spero che si tolga il Cavallino”

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