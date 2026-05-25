Svelata a Roma Ferrari Luce la prima auto elettrica della casa di Maranello

ROMA (ITALPRESS) – Si apre un nuovo capitolo per la Ferrari. E’ stata presentata Alla Vela di Calatrava – Città dello Sport di Roma “Ferrari Luce”, la prima vettura elettrica della casa di Maranello. La piattaforma dedicata a quattro motori elettrici e la forte integrazione di tutti i sistemi garantiscono prestazioni tipiche del Marchio, oltre a una fruibilità inedita per una Ferrari. Il design di “Ferrari Luce” è stato realizzato insieme al collettivo di design LoveFrom di Sir Jony Ive e Marc Newson. I quattro motori elettrici, le quattro sospensioni attive elettricamente attuate e le quattro ruote sterzanti che lavorano in modo sinergico rappresentano una delle molte prime assolute in ambito automotive di Ferrari Luce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Ferrari Changed Everything With This Car – 2026 Roma Revealed!

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