Frosinone pensioni a giugno | ecco come ritirare i contanti alle Poste

A Frosinone, le pensioni di giugno saranno disponibili presso gli sportelli postali. Per evitare code lunedì prossimo, si consiglia di usare i servizi online o di ritirare i contanti in anticipo. Chi può ritirare la pensione in vece del titolare include familiari con delega scritta e documenti validi. Non sono previste limitazioni particolari sui giorni di pagamento, ma si raccomanda di verificare le modalità di ritiro presso gli uffici postali.

? Domande chiave Come evitare le code agli sportelli di Frosinone lunedì prossimo?. Chi può ritirare la pensione al posto del titolare?. Quale nuova regola europea renderà inutilizzabili i vecchi documenti?. Come funziona l'assicurazione gratuita contro il furto del contante?.? In Breve 101 ATM Postamat in provincia permettono prelievi autonomi senza code allo sportello.. Documenti cartacei scadono il 3 agosto 2026 per normativa europea 12082025.. Assicurazione gratuita copre furti fino a 700 euro entro due ore dal prelievo.. Contatti utili per dubbi burocratici tramite numero 06 45263322 o sito poste.it.. Da lunedì 1 giugno, i 130 uffici postali della provincia di Frosinone inizieranno il pagamento delle pensioni relative al mese di giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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