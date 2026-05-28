Da lunedì 1 giugno, Poste Italiane inizierà a pagare le pensioni del mese. I pensionati potranno ritirare le somme presso gli uffici postali o utilizzare i canali di pagamento previsti. La distribuzione proseguirà nei giorni successivi, secondo il calendario stabilito. La possibilità di prelievo riguarda tutti i titolari di pensione, senza limitazioni specifiche. Nessuna modifica alle modalità di pagamento rispetto agli anni precedenti è stata annunciata.

Bari, 28 maggio 2026 - Poste Italiane comunica che in tutti gli uffici postali pugliesi le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento a partire da lunedì 1. Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di giugno saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per ritirare la pensione allo sportello occorre presentare un documento d’identità valido oppure delegare una terza persona al prelevamento del denaro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Poste Italiane, da lunedì 1 giugno in pagamento le pensioni

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