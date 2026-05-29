In Gallura, i pensionati possono ritirare i contanti a giugno senza fare code agli sportelli postali. Per evitare attese, è possibile utilizzare i servizi di prelievo presso gli sportelli automatici. Inoltre, esistono assicurazioni gratuite che coprono eventuali perdite o furti del denaro prelevato dagli ATM. Queste misure consentono di ritirare i soldi in modo più rapido e sicuro durante il mese.

? Punti chiave Come evitare le code agli sportelli postali in Gallura?. Quale assicurazione gratuita protegge il contante prelevato dagli ATM?. Chi può ritirare la pensione al posto del titolare?. Perché la carta d'identità cartacea non sarà più accettata?.? In Breve 26 ATM Postamat in provincia permettono prelievi autonomi senza code allo sportello.. Assicurazione gratuita copre furti di contanti fino a 700 euro annui dopo il prelievo.. Dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più accettata per regolamento europeo.. Poste Italiane installa nuove colonnine per ricarica auto elettriche nel territorio della Gallura.. Dal prossimo lunedì 1 giugno, i 34 uffici postali della Gallura inizieranno l’erogazione delle pensioni relative al mese di giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pensioni a giugno in Gallura: ecco come ritirare i contanti senza code

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