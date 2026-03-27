Quindici persone risultano indagate in un'indagine riguardante fatture false per circa cinque milioni di euro e frode fiscale. Le autorità hanno disposto il sequestro di una società specializzata nella produzione di macchine per imballaggio, anche attraverso un decreto preventivo firmato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale locale, su richiesta della procura. Le operazioni sono state condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Parma.

Le attività di indagine condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Parma scaturiscono da una verifica fiscale nei confronti del predetto operatore economico, all’esito della quale è stato possibile ipotizzare la sussistenza di un’articolata frode fiscale, realizzata mediante la stipula di contratti di appalto fittizi con la finalità di reperire lavoratori a basso costo da società cc.dd. “serbatoio”, celando, di fatto, un’illecita somministrazione di manodopera. Il giro di fatture false ricostruite nel corso delle indagini ammonta a circa 5 milioni di euro. Le indagini, esperite mediante esami documentali e informatici, audizioni... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Fatture false per 5 milioni di euro e frode fiscale: 15 indagati, sequestrata una società di produzione per macchine per imballaggio

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