A Napoli Nord sono state sequestrate oltre 30 milioni di euro e sono stati iscritti nel registro degli indagati 29 soggetti coinvolti in una maxi frode fiscale. La procura ha scoperto un sistema di fatture false utilizzato dalla grande distribuzione per evadere tasse per un totale di circa 166 milioni di euro. L’indagine ha portato all’esame di numerosi documenti e alla confisca di beni riconducibili agli indagati.

È di 29 persone indagate e oltre 30 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un articolato sistema di frode fiscale nel settore della grande distribuzione organizzata. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha portato alla luce un meccanismo basato sull’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con l’obiettivo di ottenere indebiti vantaggi fiscali e aggirare i costi del lavoro subordinato. Le indagini e la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, su delega della Procura di Napoli Nord.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Napoli, fatture false per 166 milioni di euro e 29 indagati: come funzionava la maxi frode fiscale

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