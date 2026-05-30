Al FringeMI Festival, il teatro attraversa la città di Milano, coinvolgendo diversi quartieri. La manifestazione si svolge in varie location, portando spettacoli di teatro in spazi alternativi e non convenzionali. L’evento si estende su più giorni e presenta una vasta gamma di performance teatrali, coinvolgendo artisti di diverse provenienze. La città si riempie di attività culturali, con spettacoli aperti al pubblico in ambienti diversi dal teatro tradizionale.

e Fabio Wolf El FringeMI Festival l’è in tutta Milan, la cittaa l’è traversada de l’art! Ma cossa l’è sta robba chì? L’è ona rassegna de spettacol del viv che la se tegn in di spazzi minga pensaa per el teater, indove la vicinanza cont el pubblich l’è ona component essenzial e i sit pussè disparaa de i quartee diventen “terzo luogo” e se trasformen in d’on pont de socialitaa, on’occasion per la popolazion de incontrass, stà insema e godè de la bellezza. El nass in del 2019 come NoLo Fringe, poeu in del 2022 el se slarga e el se diffond. Realizzaa de Bardha Mimòs del Davide Verrazzani e de la Ippolita Aprile, el Festival in di sò sett edizion l’ha coinvolt pussè de vintmilla spettator e l’è diventaa voeuna important rassegna de teater indipendent, grazie anca a la capacitaa organizzativa de quel portent de la Giulia Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - FringeMI: el teater el traversa. Milan

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