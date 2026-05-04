In questa scena del teatro sociale, si vede Fabio Wolf che, con la sua aria fresca, sembra portare un po’ di estate. È arrivato a maggio e, con il suo stile, anticipa il momento di vedere i risultati di un lavoro iniziato a settembre. La rappresentazione mostra un momento di attesa e di attivazione, segnato dalla presenza di Wolf e dal suo contributo al progetto.

e Fabio Wolf?è rivaa magg e cont la soa arietta che la porta on quajcoss de l’estaa el vegn el moment de vedè el frutt d’on lavorà che l’è cominciaa a settember. Eh, già, perchè el sabet 9 e la domenega 10 el va in scena al Teater Elfo Puccini el noster noeuv colossal, el risultaa de ona longa fadiga che mett insema vottanta fra attor professionista e minga. L’è on esperiment metateatral, on spettacol ch’el brascia tutt quell ch’el sta dree de la scena, la preparazion, i proeuv, i paur, i lit e i amor, insomma tutt quell che succed quand i riflettor a hinn ancamò smorzaa. “Making of” l’è on dedree de i quint che l’è rar de vedè in teater,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - El dedree de la scena del Teater social

We Thought He Was a Theatre Kid…

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