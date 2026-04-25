Bologna-Roma le pagelle | El Aynaoui disegna e segna 7,5 Orsolini fermato dalla traversa 6

Da gazzetta.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Bologna e Roma, El Aynaoui si distingue con un gol e un assist, ottenendo un voto di 7,5. Orsolini colpisce la traversa e ottiene un 6 in pagella. La maggior parte dei giocatori emiliani riceve valutazioni inferiori alla sufficienza. L’allenatore dei padroni di casa appare soddisfatto, anche per la prestazione di un altro suo giocatore.

Gli emiliani restano quasi tutti sotto la sufficienza. Gasperini sorride anche per la prova di Pisilli e Wesley, oltre che del solito Malen.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bologna-Roma, le pagelle: El Aynaoui disegna e segna, 7,5. Orsolini fermato dalla traversa, 6

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