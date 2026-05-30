Friedrich Merz è già in difficoltà

Il cancelliere tedesco, in carica da poco più di un anno, ha dovuto affrontare prime difficoltà. Recentemente, ha smentito le voci riguardanti tensioni all’interno del governo e problemi di stabilità politica. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause di queste voci, ma l’esecutivo si trova sotto osservazione per possibili instabilità. La situazione politica attuale si concentra sulla gestione delle sfide interne e sulle dichiarazioni ufficiali del governo.

Il cancelliere tedesco è in carica da poco più di un anno e ha dovuto smentire le dicerie che il suo partito voglia sostituirlo In questi giorni il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dovuto smentire le voci sulla possibilità che il suo partito – l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), di centrodestra – lo voglia sostituire a causa della sua impopolarità. Al momento è una possibilità remota, non risultano manovre di questo tipo nel partito e venerdì il portavoce del governo si è rifiutato di commentarle, definendole appunto voci. Il fatto stesso che se ne sia parlato tanto, però, testimonia il momento di difficoltà politica di Merz dopo poco più di un anno da quando è entrato in carica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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