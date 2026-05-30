Il cancelliere tedesco, in carica da poco più di un anno, ha dovuto smentire voci che lo davano in difficoltà. La sua posizione politica viene messa alla prova, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause di questa pressione. La notizia arriva mentre si intensificano le discussioni sul suo operato e sulle sfide di governo. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali riguardo alle sue condizioni o alle eventuali ripercussioni politiche.

Il cancelliere tedesco è in carica da poco più di un anno e ha dovuto smentire le dicerie che il suo partito voglia sostituirlo In questi giorni il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dovuto smentire le voci sulla possibilità che il suo partito – l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), di centrodestra – lo voglia sostituire a causa della sua impopolarità. Al momento è una possibilità remota, non risultano manovre di questo tipo nel partito e venerdì il portavoce del governo si è rifiutato di commentarle, definendole appunto voci. Il fatto stesso che se ne sia parlato tanto, però, testimonia il momento di difficoltà politica di Merz dopo poco più di un anno da quando è entrato in carica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Friederich Merz è già in difficoltà

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