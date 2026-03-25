Merz | Ucraina meglio armata che mai ma ha difficoltà finanziarie

Un rappresentante ha dichiarato che l’Ucraina è attualmente meglio armata rispetto al passato, ma si trova a fronteggiare difficoltà finanziarie. Ha inoltre sottolineato la necessità di mobilitare fondi per sostenere la produzione di armi nel paese. La questione è stata sollevata in un contesto in cui si discute di aiuti e supporto internazionale, senza specificare i soggetti coinvolti.

Il cancelliere Friedrich Merz ha dichiarato che non è più necessario inviare missili Taurus a lungo raggio per difendere l’Ucraina dall’invasione russa, una mossa a lungo dibattuta a Berlino. “L’Ucraina è oggi meglio armata che mai. Tuttavia, si trova ad affrontare notevoli difficoltà finanziarie”, ha affermato il leader conservatore rispondendo alle domande dei deputati tedeschi. “Oggi l’Ucraina possiede nei suoi depositi armi a lungo raggio, che ha costruito autonomamente, in parte con il nostro aiuto, e che sono significativamente più efficaci del numero relativamente esiguo di missili da crociera Taurus che avremmo potuto fornire. L’Ucraina è oggi meglio armata che mai. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: Iran all’Onu: “Se l’America ci attacca reagiremo come mai avvenuto”. Merz: “Un regime che spara ai cittadini ha i giorni contati” Perfino Giorgia Meloni ha capito che bisogna dialogare con Putin anziché cercare la escalation bellica: meglio tardi che mai!"L'Europa deve parlare con Putin": così ha recentemente sentenziato Giorgia Meloni, presidente del consiglio ed esponente di punta del giullaresco...