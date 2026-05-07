Dopo un anno al governo, il governo tedesco guidato dal cancelliere Friedrich Merz ha subito un calo nei sondaggi e si sono registrate tensioni tra i ministri. La coalizione, formata da più partiti, sembra già attraversata da difficoltà e divergenze. Le sfide politiche e le controversie interne hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, mentre i sondaggi indicano un calo di consensi rispetto ai mesi iniziali.

Dopo un anno in carica il governo tedesco guidato dal cancelliere Friedrich Merz è crollato nei sondaggi. Secondo Deutschlandtrend solo il 15% si dichiara soddisfatto del suo operato, il 45% poco ed il 39% niente affatto; valori che precedettero la caduta della coalizione precedente. Tutti i partiti sono valutati male, la Cdu dal 75%, la Csu dal 71% e la Spd dal 83% del campione. “ Responsabilità per la Germania ” era il titolo del contratto di coalizione tra Cdu-Csu e Spd in cui si prometteva un “ cambiamento di rotta ” e soprattutto di rafforzare l’economia. La mancata ripresa economica, i ritardi nel rinnovo delle infrastrutture, i tagli...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un anno di governo Merz? La grande coalizione è già col fiatone: risse tra ministri e sondaggi in picchiata

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