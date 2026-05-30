Frecciarossa Lecce-Napoli il sindaco Mastella | Conferma centralità infrastrutturale di Benevento

Da anteprima24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal primo luglio il Frecciarossa che collega Napoli e Lecce farà tappa a Benevento. Questa novità conferma la centralità infrastrutturale della città in relazione alla linea ferroviaria ad alta velocità. La fermata rappresenta un collegamento diretto tra le due regioni e coinvolge anche la provincia di Benevento, che si inserisce nel nuovo itinerario del servizio ferroviario ad alta velocità. La decisione è stata comunicata da un rappresentante istituzionale locale.

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“Il Frecciarossa che collegherà dal primo luglio prossimo venturo la Campania alla propaggine orientale della Puglia (Lecce-Napoli Centrale i due capolinea) effettuerà fermata a Benevento. E’ un’ottima notizia che da un canto conferma la centralità infrastrutturale di Benevento nei collegamenti di media e vasta scala e dall’altro offre un’ulteriore opportunità turistica alla Città sia in entrata sia in uscita, per i benefici che deriveranno per il turismo balneare dei sanniti”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.“Ringrazio RFI e Fs – prosegue il Sindaco – la stazione di Benevento, mediante una cooperazione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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