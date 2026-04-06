Il sindaco di Benevento ha commentato con entusiasmo il raggiungimento della promozione in Serie B da parte della squadra locale, definendolo un risultato “strepitoso” e una “gemma” nella storia della città. Ha anche espresso gratitudine nei confronti del presidente del club, riconoscendo il ruolo di quest’ultimo nel successo ottenuto. La promozione rappresenta un passo importante per lo sviluppo sportivo e cittadino.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Risultato strepitoso. La città cresce e si alimenta di uno straordinario successo sportivo: la serie B. Grazie al presidente Oreste Vigorito. Ricordo quando a maggio scorso, dopo una cocente delusione sportiva ai play off, invitai a la città a praticare la nobile arte della gratitudine verso il patron del Benevento Calcio. Oggi è anche il suo successo, il suo trionfo. Ed è il trionfo del tecnico Floro Flores, della rosa dei calciatori. Dei tifosi, semplicemente meravigliosi. E soprattutto della Città intera. Benevento ha una storia di gloria e successi che oggi si impreziosisce con la gemma della cadetteria calcistica che ho festeggiato, dagli spalti di Salerno, con emozione sincera ed entusiasmante”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento in B, il sindaco Mastella: “Risultato strepitoso, gemma ulteriore nella storia della Città. Grazie a Vigorito”

Catania, riemerge il Portico dell’Atleta: un viaggio nell’ipogeo romano e nella storia della città grazie al PNRR.Catania Svela il Suo Tesoro Nascosto: Il Portico dell’Atleta Apre al Pubblico Un’antica statua di atleta, un ipogeo romano celato sotto il centro...

VIDEO/ Benevento, Vigorito spegne le candeline al timone giallorosso: storia di un’emozione lunga 20 anniTempo di lettura: 3 minuti 20 anni sono un pezzo di vita importante e dal 17 marzo 2006 Oreste Vigorito ha deciso di trascorrere un tempo così lunga...

Temi più discussi: Vittoria ottenuta dagli alunni della classe II B dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, plesso di Limatola; Mazzette a Benevento, Mastella: Santamaria non era mio capo di gabinetto. Sul sito del Comune sì; Anche Limatola, Moiano, Casalduni e Pietrelcina per Benevento-Cosenza; Benevento, il sindaco Mastella sospende il dirigente arrestato per concussione.

Benevento promosso in Serie B, Mastella: «Risultato strepitoso»«Risultato strepitoso. La città cresce e si alimenta di uno straordinario successo sportivo: la serie B. Grazie al presidente Oreste Vigorito. Ricordo quando a maggio scorso, dopo ... ilmattino.it

Festa Benevento a Salerno: all’Arechi anche Vigorito e il sindaco MastellaStampa Il derby dell’Arechi si trasforma nel palcoscenico della festa giallorossa. Il Benevento Calcio supera di misura la US Salernitana 1919 e conquista con tre turni d’anticipo la promozione in Ser ... salernonotizie.it

Dopo tre anni di purgatorio, il Benevento festeggia il ritorno in Serie B. All’Arechi di Salerno i giallorossi vincono 1-0 (rigore decisivo di Salvemini al 23’ della ripresa) e, in virtù del ko interno del Catania secondo col Picerno, possono matematicamente, a tre gi facebook

#Benevento aritmeticamente promosso in Serie B con 3 giornate d’anticipo. Cavalcata trionfale da parte dei giallorossi e primo trionfo da allenatore per Antonio #FloroFlores. Chapeau x.com