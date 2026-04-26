Tragico incidente sui binari | treno Frecciarossa investe e uccide una persona bloccato il Lecce-Milano

Alle prime ore del mattino, intorno alle 6.10, un treno Frecciarossa ha investito una persona sui binari presso la stazione di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. L'incidente ha causato la sospensione del traffico ferroviario sulla tratta Lecce-Milano, con conseguente blocco del servizio. Non sono ancora note le cause dell'incidente né l'identità della persona coinvolta. La polizia e i tecnici sono intervenuti sul posto per i rilievi.

Tragedia questa mattina (26 aprile 2026) attorno alle 6.10 lungo la stazione ferroviaria di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi: una persona è stata investita e uccisa al passaggio del treno Frecciarossa partito da Lecce alle 5.55 per arrivare a Milano alle 14.25. Identificazione difficile Il convoglio è rimasto fermo a San Pietro, bloccato il binario direzione Nord. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, con la Polfer e i carabinieri della stazione di San Pietro. Le condizioni in cui è stata ridotta la persona impediscono al momento l'identificazione, da stabilire se si sia trattato di un gesto spontaneo della vittima o di un incidente.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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