? Cosa sapere Frankie hi-nrg mc presenta il disco Voce e batteria tra primavera ed estate 2026.. Il progetto con Donato Stolfi rivisita i classici rap con ritmi voce e batteria.. Frankie hi-nrg mc presenta Voce e batteria, un nuovo progetto discografico che spoglia i classici del rapper romano della loro veste elettronica per riportarli alla pura essenza ritmica tra la primavera e l’estate 2026. Il percorso creativo di Frankie hi-nrg mc si rinnova attraverso un’idea che punta a recuperare le radici più profonde dell’hip hop italiano, trasformando brani storici in versioni minimaliste composte esclusivamente da voce e batteria. Questo lavoro, nato dalla collaborazione con Donato Stolfi, non è solo una reinterpretazione musicale ma un viaggio temporale che mette a nudo la forza dei testi originali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frankie hi-nrg mc: il ritorno alle origini tra voce e batteria

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