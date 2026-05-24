In Senato, il leader di un partito ha affermato che Almirante favorì la democrazia, scatenando una polemica. Le opposizioni contestano questa dichiarazione, accusando il politico di voler riscrivere la storia. Vari leader dell’opposizione hanno espresso critiche, sostenendo che le parole attribuite a La Russa distorrebbero i fatti relativi al passato di Almirante. La discussione ha generato tensioni tra le forze politiche presenti in aula.

? Punti chiave Perché le opposizioni accusano La Russa di voler riscrivere la storia?. Chi sono i leader che contestano il passato di Almirante?. Come ha reagito Francesco Storace alle dichiarazioni del Presidente del Senato?. Quali sono le conseguenze di questo scontro sulle alleanze della destra?.? In Breve Fornaro e Bonelli contestano l'antisemitismo di Almirante tra il 1938 e il 1942.. Storace critica La Russa citando il precedente politico dell'assemblea di Pomezia del 2008.. Cirielli difende il senatore sottolineando la sconfitta delle dittature di destra.. La Russa contesta le critiche citando i riconoscimenti di Mattarella e Napolitano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Russa su Almirante: ‘favorì la democrazia’, polemica in Senato

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