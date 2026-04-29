Inquinamento America’s Cup rischio stop ai lavori? Nei report spunta la media settimanale è polemica

A Bagnoli le attività legate all’America’s Cup sono al centro di nuove polemiche sulla qualità dell’aria, con particolare attenzione alla presenza di una “media settimanale” che rischia di bloccare i lavori. I cantieri e il traffico intenso hanno effetti evidenti sulla viabilità locale, suscitando preoccupazioni tra residenti e comitati di tutela ambientale. La questione riguarda direttamente l’impatto ambientale delle operazioni in corso nella zona.

La qualità dell’aria torna al centro delle polemiche a Bagnoli, dove i lavori legati alla preparazione dell’America’s Cup procedono tra cantieri e traffico pesantemente impattante – tra le altre cose – sulla viabilità. A riaccendere il confronto sono i dati del monitoraggio ambientale diffusi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate America’s Cup, la Procura valuta gli esposti: focus su colmata e inquinamento dovuto ai lavoriI magistrati napoletani stanno valutando la documentazione depositata da comitati e associazioni sui lavori nell’area ex Italsider La Procura di... Lavori America's Cup e inquinamento a Bagnoli: l'Arpac ricercherà nell'aria anche l'amiantoAccolta dall'agenzia regionale, "dopo numerosi atti formali e diffide”, la richiesta dell'associazione Cittadinanza Attiva L’Arpac, Agenzia regionale... Approfondimenti e contenuti Si parla di: I team dell'America's Cup in arrivo a Napoli: l'annuncio del sindaco. America's Cup. A Coroglio i cittadini protestano contro i progetti ediliziRischia di generare forti tensioni sociali il progetto di riqualificazione di Borgo Coroglio, a Bagnoli, Napoli. Oggi davanti alla Porta del Parco, sede della struttura commissariale per la ... rainews.it America's Cup quanti dubbi dopo il ritiro di Ineos: quale sede? Che farà Peter Burling?In realtà Team New Zealand ha un problema (forse) ancora più importante: la separazione da Peter Burling. Con un comunicato abbastanza criptico, che non chiarisce le dinamiche, il gruppo capitanato da ... gazzetta.it