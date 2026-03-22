Ci risiamo. Francesco Bagnaia chiude con il morale a terra al termine del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia, infatti, il pilota del team Ducati Factory ha chiuso anzitempo la sua domenica per colpa di una caduta davvero banale, con la sua GP26 che lo ha tradito all’anteriore. Ennesima caduta, quindi, per il tre volte campione del mondo che sembra rapidamente tornato nell’incubo tecnico del 2025. La vittoria nel Gran Premio del Brasile è andata a Marco Bezzecchi che ha preceduto Jorge Martin per 3.2 secondi, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 3.7. Quarta posizione per il campione del mondo Marc Marquez a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia è amaro dopo il GP del Brasile: “La caduta? Ero troppo in balia della moto”.

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