I primi dati turistici del 2026 indicano un aumento di visitatori nelle Marche rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La regione registra un incremento di presenze e di arrivi, confermando un trend di crescita. Le strutture ricettive segnalano un aumento di occupazione e prenotazioni rispetto agli anni passati. Non sono stati forniti numeri precisi, ma i dati preliminari mostrano un trend positivo.

Francesco Acquaroli, governatore delle Marche, che cosa dicono i primi dati turistici relativi al 2026? "I primi dati turistici del 2026 confermano un trend positivo per le Marche e rafforzano il percorso di crescita che la regione sta vivendo negli ultimi anni. Il 2025 si era già chiuso con numeri record: 2,9 milioni di arrivi e 11,9 milioni di presenze, i valori più alti mai registrati, con un incremento significativo anche rispetto al periodo pre-pandemia. Particolarmente rilevante è stato il dato relativo ai turisti stranieri, cresciuti del 45,6% rispetto al 2019, il segnale di una regione sempre più riconoscibile e apprezzata anche sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francesco Acquaroli: "Destinazione al top, i turisti ci apprezzano"

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