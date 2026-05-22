La vertenza Electrolux arriva al tavolo regionale Francesco Acquaroli | L’azienda sia disponibile al dialogo e al confronto

Oggi, venerdì 22 maggio, si è tenuto in Regione un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e le organizzazioni sindacali per discutere della vertenza Electrolux. Durante la riunione si è parlato della situazione attuale e si è deciso di cercare una posizione comune in vista del prossimo incontro fissato per lunedì al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il presidente della Regione ha invitato l’azienda a partecipare al dialogo e al confronto.

ANCONA – Si è svolto oggi, venerdì 22 maggio in Regione, un incontro tra le istituzioni e le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla vertenza Electrolux e definire una posizione condivisa in vista del tavolo convocato per lunedì prossimo al ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Francesco Acquaroli al presidio Electrolux: «Quanto accaduto è inaccettabile e offensivo per la comunità» | VideoCERRETO D’ESI – Questa mattina, mercoledì 13 maggio, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è giunto al presidio della Electrolux di...

Vertenza Leonardo, Angolano al tavolo regionale: “Serve chiarezza e un cronoprogramma operativo”Tarantini Time QuotidianoLa consigliera del M5S e presidente della VI Commissione consiliare Annagrazia Angolano ha preso parte questa mattina alla...

Acquaroli, 'sito Electrolux va difeso, la ristrutturazione gli dia valore'La nostra è una posizione chiara e inequivocabile. Siamo al fianco dei dipendenti del sito Electrolux e delle loro famiglie, perché crediamo che quel sito ha una storia importante che vada difesa. ( ... ansa.it

Francesco Acquaroli al presidio Electrolux: Quanto accaduto è inaccettabile e offensivo per la comunità | VIDEOParole dure del presidente della Regione Marche contro i vertici del colosso svedese: Quando chiesto, hanno avuto un sostegno che rappresenta uno sforzo di tutti gli italiani e i marchigiani sono per ... anconatoday.it