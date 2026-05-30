Si ipotizza che Francesca Fagnani possa partecipare a Ballando con le Stelle. La notizia ha circolato per alcune ore, alimentando le speculazioni sui possibili concorrenti della prossima stagione del programma condotto da Milly Carlucci. Tuttavia, la replica ufficiale non ha lasciato spazio a dubbi e ha confermato che l’indiscrezione non corrisponde al vero.

Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle? Per qualche ora l’idea ha fatto il giro del piccolo schermo, alimentando il consueto toto-nomi che precede ogni nuova stagione del fortunato programma condotto da Milly Carlucci. Un’ipotesi suggestiva, certo: la padrona di casa di Belve, con il suo stile diretto e tagliente, avrebbe potuto portare in giuria un’energia molto diversa. Ma cosa ha detto a riguardo la “belva” interessata? Perché si parla di Francesca Fagnani a “Ballando con le Stelle”. Il nome di Francesca Fagnani non è spuntato per caso. Negli ultimi anni la conduttrice è diventata uno dei volti più riconoscibili della Rai grazie a Belve, programma costruito su domande frontali, silenzi strategici e interviste che scatenano ben più di una polemica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Fagnani, spunta l’ipotesi Ballando con le Stelle. La replica non lascia dubbi

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