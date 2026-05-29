Francesca Fagnani ha annunciato di non far parte della giuria di Ballando con le stelle. La giornalista ha confermato che non sostituirà Selvaggia Lucarelli e ha aggiunto che seguirà il programma da casa. La sua decisione è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui motivi.

E’ partito il toto-nomi sulla giuria diBallando con le stelledato che ormai è certo che almeno un posto rimane vacante. Infatti con il fatto cheSelvaggia Lucarelli andrà a condurre l’Isola dei Famosidovrà abbandonare per forza Milly Carlucci e il posto da giurata, così va trovata un’altra soluzione e la macchina organizzativa si è messa al lavoro per trovare qualcuno che possa prendere il suo posto. Anche se circolano indiscrezioni sul fatto che la conduttrice, con l’occasione, vuole cambiare l’asset dell’intera giuria. In questi giorni sono circolati i primi nomi:Barbara d’Urso, Francesca Fialdini, Simona Ventura e Francesca Fagnani. Ma quest’ultima ha appena confessato all’Adn Kronosche non ci sarà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Fagnani non sarà in giuria: “Lo guarderò da casa”

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Ballando con le Stelle cambia tutto Lucarelli verso laddio, spunta Barbara DUrso

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