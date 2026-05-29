Francesca Fagnani ha annunciato che non parteciperà come giudice a Ballando con le stelle nell’autunno del 2026. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio sui social, in cui ha scritto che guarderà il programma dal divano. La giornalista e conduttrice non prenderà parte alla trasmissione come giudice o concorrente. La notizia conferma che non ci saranno sue apparizioni nel cast della prossima stagione dello show.

Francesca Fagnani non sarà la nuova giurata di Ballando con le stelle in autunno 2026. La conduttrice di Belve ha smentito con decisione le voci che la davano come possibile sostituta di Selvaggia Lucarelli nel talent di Milly Carlucci (Ammesso che Lucarelli decida di lasciare) “Sono felice di quello che faccio e che continuerò a fare”, ha dichiarato all’Adnkronos, chiudendo con una battuta: “Continuerò a guardare il paso doble comodamente seduta sul divano di casa mia”. L’ipotesi di un suo approdo nel programma di Rai 1 era circolata con insistenza negli ultimi giorni, alimentata dall’eventualità che Selvaggia Lucarelli lasciasse lo show per dedicarsi a nuovi progetti con Mediaset. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Guarderò il paso doble dal divano”: Francesca Fagnani chiude le porte a Ballando con le stelle

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