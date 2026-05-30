Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati, ha descritto la situazione in Palestina come un “dolore pianificato” durante una presentazione al Senato di Roma. Il rapporto, già illustrato a marzo, analizza gli scenari attuali nel territorio, evidenziando le difficoltà quotidiane vissute dalla popolazione locale. La relatrice ha fornito dettagli sulla condizione generale, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati, durante la presentazione al Senato di Roma del suo rapporto già illustrato ufficialmente a marzo, approfondisce la situazione in Palestina raccontando gli scenari attuali. “In Palestina si applica una tortura collettiva, usata in modo sistematico – dichiara – Potrebbe passare alla storia come il culmine di un disegno più ampio e organizzato: la costruzione intenzionale di un contesto di sofferenza diffusa, come lo definiscono gli esperti, imposto a un’intera popolazione. Un contesto in cui il quotidiano diventa dolore pianificato, dove il tormento fisico, mentale ed esistenziale non è una conseguenza accidentale della guerra, ma lo strumento stesso”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Francesca Albanese relatrice ONU: “In Palestina il quotidiano è dolore pianificato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francesca Albanese allONU: Il genocidio è la forma ultima di tortura

Notizie e thread social correlati

Il tribunale Usa blocca le sanzioni contro Francesca Albanese: cosa cambia ora per la relatrice ONU sulla PalestinaIl tribunale di Washington ha deciso di sospendere le sanzioni imposte a Francesca Albanese, relatrice ONU sulla Palestina, ritenendo che le misure...

Dipartimento Usa revoca le sanzioni contro la relatrice Onu per la Palestina Francesca AlbaneseGli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni contro la relatrice delle Nazioni Unite incaricata di seguire la situazione nei territori...

Temi più discussi: Stati Uniti: rimosse le sanzioni contro la relatrice ONU Francesca Albanese; L'intervista a Francesca Albanese: Israele usa la tortura come metodo di genocidio; Usa rimuovono Francesca Albanese dalla lista delle persone sanzionate; Dipartimento Usa revoca le sanzioni contro la relatrice Onu per la Palestina Francesca Albanese.

Un giudice aveva sospeso le sanzioni Usa contro Francesca Albanese. L’amministrazione Trump ha fatto ricorso e ora la Relatrice speciale dell’Onu è di nuovo nella lista dei cittadini sanzionati. x.com

Francesca Albanese con i portuali a Genova: L’obiezione di coscienza alla guerra è un diritto costituzionale. La relatrice speciale Onu appoggia la proposta del sindacato Usb sull’obiezione di coscienza nei luoghi di lavoro [Video] reddit

Francesca Albanese è stata nuovamente inserita nella lista delle persone sanzionate negli Stati Uniti. Albanese è una giurista italiana, relatrice speciale dell’ONU sulla Palestina, ma è anche una delle critiche più dure ed esplicite delle politiche violente di Israele nella Striscia di Gaza e nei te ... ilpost.it

Gaza, Francesca Albanese: Dal 7 ottobre 4mila palestinesi desparecidosOggi in Palestina 4mila desaparecidos. Lo riferisce la relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. dire.it