Dipartimento Usa revoca le sanzioni contro la relatrice Onu per la Palestina Francesca Albanese
Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni contro la relatrice delle Nazioni Unite incaricata di seguire la situazione nei territori palestinesi occupati. La decisione arriva dopo una sentenza emessa da un tribunale distrettuale, che ha influenzato il percorso delle misure restrittive precedentemente adottate. La relatrice ha ricoperto il ruolo di rappresentante speciale dell’ONU per le questioni relative ai territori palestinesi occupati, e la revoca delle sanzioni rappresenta un cambiamento nelle misure adottate contro di lei.
Dopo la sentenza del tribunale distrettuale, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera costatale un blocco a livello globale e gravi ripercussioni sulla sua vita privata e familiare. L’impossibilità di usare le principali carte di credito, ad esempio, o l’effettuazione di ogni transazione bancaria. Un passaggio atteso dopo che la scorsa settimana, il giudice Richard Leon del District di Columbia aveva accolto la richiesta di un’ingiunzione preliminare contro le sanzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gli USA rimuovono le SANZIONI a Francesca ALBANESE
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