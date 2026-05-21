Dipartimento Usa revoca le sanzioni contro la relatrice Onu per la Palestina Francesca Albanese

Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni contro la relatrice delle Nazioni Unite incaricata di seguire la situazione nei territori palestinesi occupati. La decisione arriva dopo una sentenza emessa da un tribunale distrettuale, che ha influenzato il percorso delle misure restrittive precedentemente adottate. La relatrice ha ricoperto il ruolo di rappresentante speciale dell’ONU per le questioni relative ai territori palestinesi occupati, e la revoca delle sanzioni rappresenta un cambiamento nelle misure adottate contro di lei.

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