Il tribunale Usa blocca le sanzioni contro Francesca Albanese | cosa cambia ora per la relatrice ONU sulla Palestina

Il tribunale di Washington ha deciso di sospendere le sanzioni imposte a Francesca Albanese, relatrice ONU sulla Palestina, ritenendo che le misure economiche contro di lei rappresentano una violazione del Primo Emendamento. La decisione si basa sulla tutela della libertà di espressione e ha effetto immediato, impedendo l’applicazione delle sanzioni finché la questione non sarà ulteriormente valutata. La sospensione riguarda esclusivamente le restrizioni economiche, mentre il procedimento legale prosegue.

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