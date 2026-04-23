Presentato l' Abruzzo Open 2026 | il grande tennis internazionale torna a Francavilla al Mare

È stata annunciata l’ottava edizione dell’Abruzzo Open 2026, un torneo di tennis inserito nel circuito ATP Challenger. La competizione si disputerà sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Francavilla al Mare, dal 3 al 10 maggio. L’evento, che coinvolge giocatori internazionali, si svolge in una località del centro Italia, rafforzando la presenza dello sport di alto livello nella regione.

È stata presentata l’ottava edizione dell’Abruzzo Open 2026, prestigioso torneo di tennis del circuito internazionale ATP Challenger, che si svolgerà sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Francavilla al Mare dal 3 al 10 maggio, consolidando un legame indissolubile tra lo sport di alto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Grande tennis a Francavilla: torna il Challenger Atp 75, trampolino dei campioniDal 4 al 10 maggio sui campi in terra rossa della Valle Anzuca una nuova edizione del torneo internazionale che negli anni ha visto passare talenti...

Inizia il Carnevale d'Abruzzo a Francavilla al Mare: costo dei biglietti, percorso, modifiche alla viabilitàPrende ufficialmente il via domenica 8 febbraio la 71esima edizione del Carnevale d’Abruzzo, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Francavilla accende il grande tennis: torna l’Abruzzo Open 2026 tra talento e futuro; Turismo, Abruzzo in vetrina a Paestum e Bolzano: D’Amario, Cresce l’interesse per l’offerta green e sostenibile; Successo per l’Open Day dell’università di Teramo, sempre più internazionale e accessibile con la no-tax area a 26mila euro; Abruzzo a Paestum e Bolzano per la promozione del turismo outdoor.

Tennis: Abruzzo Open 2026, presentata a Francavilla al Mare l’ottava edizione del Challenger ATPSi è svolta, questa mattina, a Francavilla al Mare, al Museo Michetti, la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione dell’Abruzzo Open 2026, torneo internazionale di tennis maschile del c ... regione.abruzzo.it

Tennis: Wawrinka all'Atp Challenger Abruzzo Open 2025Il grande tennis approda a Francavilla al Mare: sarà infatti l'elvetico Stan Wawrinka, ex n.3 del ranking mondiale e vincitore di tre prove del Grande Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e ... ansa.it

Tennis: Abruzzo Open 2026, presentata a Francavilla al Mare l’ottava edizione del Challenger ATP https://abruzzosera.it/sport/tennis-abruzzo-open-2026-presentata-a-francavilla-al-mare-lottava-edizione-del-challenger-atp/ - facebook.com facebook