Da settimane, Cuba si trova in una situazione di crisi socio-economica che ha portato a difficoltà nell’approvvigionamento di beni di prima necessità. La crisi alimentare si sta aggravando e si teme che le condizioni umanitarie possano peggiorare ulteriormente. Recentemente, una flottiglia chiamata Nuestra America è arrivata sull'isola portando con sé aiuti per la popolazione.

Sono ormai settimane che Cuba sta affrontando una dura crisi socio-economica. Con l’attuale andamento vi è il rischio che anche la crisi alimentare e umanitaria possa aggravarsi. La situazione già critica è ulteriormente peggiorata da quando il governo statunitense ha bloccato la fornitura di carburante al Paese. Per questa ragione la flottiglia Nuestra America, dopo un viaggio di sei giorni, è giunta al porto di L’Avana, a Cuba. Trentadue membri pronti a fornire beni di prima necessità ai cittadini. La flottiglia giunge a Cuba con 14 tonnellate di cibo e medicinali. L’attuale situazione a Cuba è estremamente preoccupante. Si parla di una concatenazione di eventi che, qualora si prolungassero, potrebbero acuire la crisi umanitaria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cuba in crisi umanitaria, la flottiglia Nuestra America approda con beni di prima necessità

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