Forza Italia esulta per il voto | Il nostro terzo miglior dato d’Italia Celesti fa il pieno Ora opposizione

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Forza Italia ha commentato positivamente i risultati elettorali, affermando che si tratta del terzo miglior dato a livello nazionale e che una candidata ha ottenuto il massimo dei voti. La formazione politica ha sottolineato la presenza costante e l’attenzione ai bisogni della comunità. La vittoria ha portato alla formazione di un’opposizione nel consiglio comunale.

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PISTOIA Presenza costante, dialogo e attenzione concreta ai bisogni della comunità tutta, in ogni sua espressione. Tutti aspetti incarnati al meglio da Anna Maria Celesti, al punto da consegnare alla lista Forza Italia-Amo Pistoia-Led-Udc un risultato a conferma di un consolidato "radicamento sul territorio". È la lettura delle segreterie provinciale e comunale di Forza Italia, rispettivamente nelle parole di Anna Bruna Geri e Martina Cergnai, che andando oltre l’esito finale delle urne, secondo il "naturale principio dell’alternanza democratica", registra la performance positiva della lista (12,9%, ovvero 5.098 voti), con un dato complessivo "che rappresenta il terzo miglior risultato di Forza Italia nelle elezioni amministrative svoltesi in tutta Italia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Forza Italia esulta per il voto : "Il nostro terzo miglior dato d’Italia. Celesti fa il pieno. Ora opposizione"
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