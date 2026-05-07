La distilleria Elettrico fa il pieno di premi in Italia e in Europa | Amarangela miglior amaro del mondo

La distilleria Elettrico ha ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e in Europa, tra cui il premio come miglior amaro del mondo. Nei giorni recenti, l’azienda ha ricevuto premi in Francia, Germania e Inghilterra, consolidando la propria presenza internazionale. Questi successi si aggiungono a una serie di riconoscimenti già conseguiti sul territorio nazionale. La distilleria si distingue così nel settore degli spirits grazie ai risultati ottenuti in vari eventi e competizioni.

Raffica di premi e riconoscimenti per la distilleria Elettrico e figli, che nei giorni scorsi ha conquistato allori non solo in Italia ma anche in Francia, Germania e Inghilterra. Successi internazionali che arrivano anche nel 2026, dopo le tante soddisfazioni conquistate anche negli anni scorsi.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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