Fortezza Palazzo pretorio e città ideale da riscoprire

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì a Castrocaro Terme e Terra del Sole si terrà una celebrazione della Festa della Repubblica dedicata alla cultura. L’evento coinvolgerà la visita a fortezze, al Palazzo pretorio e alla città storica, offrendo occasioni di approfondimento e scoperta del patrimonio locale. La giornata prevede attività e iniziative che valorizzano il patrimonio architettonico e storico della zona. Non sono stati comunicati dettagli specifici sul programma o sulle modalità di partecipazione.

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Sarà una festa della Repubblica all’insegna della cultura quella in calendario martedì a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La millenaria fortezza di Castrocaro e il rinascimentale Palazzo Pretorio di Terra del Sole saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (le biglietterie chiudono un’ora prima rispetto all’orario indicato). Chi desidera visitare entrambi i gioielli, potrà richiedere il biglietto unico di ingresso alla tariffa agevolata di 10 euro, con validità di 30 giorni. Uno speciale ticket comprensivo dell’accesso ai due musei permanenti allestiti all’interno: il Museo Storico-Archeologico alla fortezza di Castrocaro e il Museo dell’Uomo e dell’Ambiente in seno al monumentale edificio cinquecentesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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