2 Giugno tra storia e bellezza | aperture straordinarie alla Fortezza di Castrocaro e a Palazzo Pretorio

Da forlitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 2 giugno, la Fortezza di Castrocaro e il Palazzo Pretorio di Terra del Sole saranno aperti al pubblico. Gli orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con le biglietterie che chiudono un’ora prima. L’ingresso sarà consentito in modo straordinario in queste due strutture storiche, che normalmente non sono aperte al pubblico in modo continuativo. La visita potrà essere effettuata durante le fasce orarie indicate.

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Martedì 2 giugno, la medievale Fortezza di Castrocaro e il rinascimentale Palazzo Pretorio di Terra del Sole saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (le biglietterie chiudono un’ora prima rispetto all’orario indicato). Un’ottima occasione per trascorrere una piacevole. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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