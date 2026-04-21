Un weekend del primo maggio alla scoperta della Fortezza di Castrocaro e Palazzo Pretorio

Durante il fine settimana del primo maggio, la Fortezza di Castrocaro e Palazzo Pretorio a Terra del Sole resteranno aperti più a lungo, offrendo visite guidate ai visitatori interessati a scoprire le strutture e il territorio circostante. Entrambe le location ampliano gli orari di apertura per consentire un maggior numero di visite e permettere ai visitatori di approfondire la conoscenza di queste importanti testimonianze storiche.

La Fortezza di Castrocaro e Palazzo Pretorio a Terra del Sole ampliano le loro giornate di apertura e propongono visite guidate alla scoperta del territorio. La giornata di venerdì 1° maggio vedrà i monumenti aperti dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, sabato 2 maggio sola.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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