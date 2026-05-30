Forte Village | 40 milioni per il lusso e il ritorno di Andrea Berton

Il Forte Village investe 40 milioni di euro per migliorare le strutture di lusso e riportare in cucina lo chef stellato Andrea Berton. La riduzione delle camere del resort solleva domande sul possibile impatto sul fatturato. Restano da chiarire anche i dettagli sul nuovo chef stellato che si occuperà di potenziare l’offerta gastronomica. L’intervento mira a rafforzare l’immagine del resort come destinazione esclusiva.

? Domande chiave Come influirà la riduzione delle camere sul fatturato del resort?. Chi sarà il nuovo chef stellato che potenzierà la cucina?. Perché la logistica aerea rappresenta un limite per il business?. Quanto impatterà questo piano industriale sull'economia della Sardegna?.? In Breve Riduzione posti letto da 900 a 702 unità per aumentare l'esclusività.. Nuove tre ville indipendenti con piscina per raggiungere 16 dimore totali.. Ritorno dello chef Andrea Berton insieme a Heinz Beck e Carlo Cracco.. Obiettivo fatturato 100 milioni con 1000 dipendenti occupati nei mesi estivi.. Il Forte Village di Pula punta al super lusso con un piano da 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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She Forced Her Sisters Boyfriend to Marry Her in a Wedding Dress—Then His Fake Love Became Real!

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