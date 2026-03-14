22 marzo | il lusso di Forte dei Marmi invade Cremona

Il 22 marzo, a Cremona, per la prima volta, le bancarelle del mercato di Forte dei Marmi occuperanno la piazza Stradivari. Questa iniziativa vede coinvolti diversi espositori e mira a portare l’atmosfera del noto mercato toscano nella città. La giornata prevede l’allestimento di stand dedicati a vari prodotti di lusso e artigianato. La manifestazione durerà tutta la giornata e sarà aperta al pubblico.

Il 22 marzo di questo anno, la piazza Stradivari a Cremona ospiterà per la prima volta le bancarelle del celebre mercato di Forte dei Marmi. Si tratta di un evento che promette di trasformare il centro cittadino in una vetrina aperta dedicata all’eccellenza artigianale italiana, con orari estesi dalle 8 alle 19 anche in caso di pioggia. L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione Comunale, mira a portare nel cuore della città lombarda lo stesso livello di qualità e glamour già sperimentato con successo in altre località della Penisola. Un modello di commercio che sfida la crisi. L’arrivo di questi venditori itinerari non è solo una fiera temporanea, ma rappresenta una rivisitazione moderna di una professione storica radicata nella tradizione toscana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 22 marzo: il lusso di Forte dei Marmi invade Cremona Articoli correlati Colpo da 100mila euro: via un orologio di lusso a un imprenditore a Forte dei MarmiFORTE DEI MARMI – Un pomeriggio di relax in Versilia si è trasformato in un incubo per un noto imprenditore pratese di 80 anni, vittima di una rapina... Estate 2026 Forte dei Marmi: nuova stagione vip tra mare e lussoForte dei Marmi, meta vip in Versilia, si prepara a un’estate 2026 che promette di essere una delle più scintillanti degli ultimi anni. Una selezione di notizie su 22 marzo il lusso di Forte dei Marmi... Argomenti discussi: Roma, musica, sport e grandi eventi: affare miliardario per la Capitale. Onorato: Un volano per la crescita della città. Lorenzo Giannuzzi, il modello di ospitalità sostenibile nel turismo di lussoLorenzo Giannuzzi trasforma Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi in esempi globali di turismo di lusso responsabile e ospitalità sostenibile In un’epoca in cui il turismo globale è chiamato ... panorama.it Il nuovo lusso di Louis Vuitton? È un gelato al gusto di…Un chiosco verde, una mascotte come guardiano, e la promessa di concedersi il lusso della dolcezza. Louis Vuitton ha appena aperto la sua prima gelateria artigianale, en face la sua boutique di Forte ... milanofinanza.it