Nuovo progetto per Andrea Agnelli | 55 milioni nello sport-tech indizi per un ritorno alla Juve?

Un nuovo progetto nel settore dello sport-tech coinvolge Andrea Agnelli con un investimento di 55 milioni di euro. La società che ha avviato l’iniziativa è stata costituita di recente e si dedica allo sviluppo di tecnologie sportive innovative. L’obiettivo dichiarato è di ampliare le attività nel campo digitale e tecnologico legato allo sport. Non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo a un possibile ritorno di Agnelli alla gestione di una squadra di calcio.

Il ritorno di Andrea Agnelli nel mondo dello sport prende forma attraverso un progetto imprenditoriale che segna un cambio di prospettiva rispetto al passato. Non più soltanto gestione sportiva tradizionale, ma un’iniziativa che punta a intercettare le trasformazioni in atto nel settore, tra.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Nuovo progetto per Agnelli: 55 milioni nello sport-tech. Indizi per un ritorno alla Juve?Il ritorno di Andrea Agnelli nel mondo dello sport prende forma attraverso un progetto imprenditoriale che segna un cambio di prospettiva rispetto al... Agnelli punta su 55 milioni: il nuovo fondo sport-tech che stuzzica la Juve? Cosa sapere Agnelli lancia Gamma Waves Partners nei Paesi Bassi con un capitale di 55 milioni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuovo progetto per Agnelli: 55 milioni nello sport-tech. Indizi per un ritorno alla Juve?; Andrea Agnelli riparte dallo sport: 55 milioni per Gamma Waves. Ecco la mossa che fa sognare i tifosi della Juve; Un nuovo fondo riunisce Andrea Agnelli e Chiellini: la piattaforma dedicata allo sport Gamma Waves; Altri format, IA e tech: la nuova avventura di Andrea Agnelli nello sport (con Chiellini). Nuovo progetto per Agnelli: 55 milioni nello sport-tech. Indizi per un ritorno alla Juve?Il nuovo progetto Gamma Waves con Benetton e Chiellini guarda a tecnologia e tifosi: sullo sfondo, i rumors che intrigano l’ambiente Juve ... today.it Il ritorno di Andrea Agnelli. Oreggia: In bocca al lupo. Farà ciò che gli hanno impedito di fareNuovo capitolo professionale per Andrea Agnelli, che torna a operare nel panorama calcistico con il progetto Gamma Waves. L’ex presidente della Juventus riaccende così i riflettori ... tuttojuve.com Andrea Agnelli e la nuova società che investirà per il futuro dello sport assieme a Chiellini e Benetton ... piano piano torniamo tutti #Juventus #agnelli #chiellini - facebook.com facebook Avete visto cosa fa Andrea Agnelli Andrea ha appena annunciato quale sarà la sua prossima attività nello sport @ChiaraLaGreca #Tuttosport #Agnelli x.com