Le formazioni ufficiali di PSG e Liverpool sono state annunciate in vista del match di andata dei quarti di finale di Champions League. Luis Enrique e Slot hanno scelto i propri giocatori, determinando le rispettive formazioni per l'incontro che si svolgerà questa sera. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con le due formazioni pronte a scendere in campo per affrontare questa fase della competizione europea.

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© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali PSG-Liverpool, le scelte di Luis Enrique e Slot per il match di Champions League

LIVE Psg-Liverpool: Slot punta su Salah, Luis Enrique si affida a Douè"Manchester City e Paris Saint-Germain sono squadre piuttosto simili per qualità e per il tipo di gioco che vogliono esprimere.

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Psg-Liverpool: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueLa partita tra Psg e Liverpool è in programma alle ore 21 ed è visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. tuttosport.com

#LuisEnrique: “ #PSG favorito L’anno scorso era il Liverpool. Firmerei per lo stesso risultato di un anno fa” x.com